Новый министр обороны Украины захотел действовать «ассиметрично» в конфликте с Россией

Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны действовать «асимметрично» в конфликте с Россией. Об этом заявил временно исполняющий обязанности министра обороны республики Евгений Хмара в интервью американской правой журналистке Лоре Лумер.
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