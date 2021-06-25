Практики в полнолуние

Полнолуние самое мистическое время в любом лунном месяце, а сейчас особенно. Вы а ведь уже читали про богиню Гекату, повелительницу магии? Так вот в полнолуние энергия растущей луны достигает своего пика, а вся природа буквально пропитана его силой.