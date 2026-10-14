Ученые пока не могут предсказать продолжительность жизни человека по его генетике, но есть факторы, которые напрямую влияют на долголетие.
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