«Это другой человек вообще»: звездный визажист не узнал Боню после пластики

Сердар Камбаров лишился дара речи, увидев новое лицо ведущей. Виктория Боня показала результат преображения Сердару Камбарову Социальные сетиВиктория Боня продолжает демонстрировать близким последствия перенесенной пластической операции.
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