Путин заявил Ким Чен Ыну, что Россия борется с империалистической политикой США

Москва ведет борьбу с десятилетиями навязываемой империалистической политикой Соединенных Штатов. Об этом в ходе переговоров в Пхеньяне заявил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну президент Российской Федерации Владимир Путин, информирует ТАСС.
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