В Смоленской области могут создать мемориал в память о воинах-якутянах

Эскиз комплекса уже готов В течение 2025 года в Смоленской, Псковской и Калужской областях появятся мемориальные комплексы в память о погибших на этих территориях войнах-якутянах в период Великой Отечественной войны.
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