Судья посмотрела видео и ужаснулась: Теперь кавказец который "втащил" русскому с младенцем на руках НГ будет проводить в КПЗ. Вывели на цепи

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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Комментарии
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Лариса Грезева
Это наш гражданин. Их воспитывать надо.
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8 час.
Лариса Голубицкая
Русского давно бы посадили,а с этой гиеной чикаются! ОХРЕНЕТЬ!!!!!!!!!!!
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4 час.
Владимир Балаев
Злобных псов держат на цепи, а всбесившихся - уничтожают!
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11 мин.

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