Судья посмотрела видео и ужаснулась: Теперь кавказец который "втащил" русскому с младенцем на руках НГ будет проводить в КПЗ. Вывели на цепи

Avia.pro - Новости Из Подсудимого в Героя Улиц: Драматический Арест в Ленобласти Сцена, достойная голливудского боевика, развернулась в Всеволжском городском суде, где словно в кино вывели буйного "хозяина" жилого комплекса.
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