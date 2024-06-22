New Scientist: Почва в Чернобыле стала пригодна для сельского хозяйства

Техногенная авария на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года привела к тому, что земля, расположенная вокруг станции, стала непригодной для жизни из-за большого количества радиоактивных веществ, однако сейчас там можно заниматься сельским хозяйством.
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