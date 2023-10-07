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"Чехия желает реализовывать свои интересы в России", - политики европейской страны о возвращении представительства в РФ.

"Чехия желает реализовывать свои интересы в России", - политики европейской страны о возвращении представительства в РФ.

Politiki.net Захотели - ушли, захотели - вернулись, как все у них просто. Вот в Чехии премьер страны Петр Фиала заявил накануне: его страна, желает иметь в РФ дипломатическое представительство на уровне его союзников по ЕС и НАТО.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Иметь представительство в России- это великая честь. И её надо залужить.
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1 час.
Людмила Свириденко
Послать, догнать и ещё раз послать, что уж совсем понятно было.
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1 час.
ONIX
То есть,вновь открыть представительство,значит запустить сюда очередную агентурную,шпионскую сеть,потому как во всех этих представительствах,посольствах и разного рода предствах,80% работники спецслужб
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35 мин.

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