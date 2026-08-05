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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергей Давыдов: «В произвольной у Лазарева будет пять квадов плюс тройной лутц. На текущий момент Лев не владеет только четверным риттбергером»

Тренер Сергей Давыдов рассказал, как фигурист Лев Лазарев планирует совмещать выступления на юниорском и взрослом уровнях.

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