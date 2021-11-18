Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Taurus Zmei
    И кто же будет расследовать?Национализация ро...
  • Дина Скребец
    Никаких 18+ быть не должно.Это не просто лазейка,это распашные парадные ворота.Просто ЗАПРЕТ! Без оговорок. И серьёзн...НЕ ДЕТИ – КУСКИ М...
  • игорь поляков
    вернуть государству.Под письмами Пути...

Ковидное мракобесие как показатель потенциала России

Ковидное мракобесие как показатель потенциала России

Фото: соцсети За Полем Чудес все спокойно. Наши правители всех уровней не покладая рук сражаются с пандемией, пробивая все новые и новые горизонты ниже нулевого уровня.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх