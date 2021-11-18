Ковидное мракобесие как показатель потенциала России

Фото: соцсети За Полем Чудес все спокойно. Наши правители всех уровней не покладая рук сражаются с пандемией, пробивая все новые и новые горизонты ниже нулевого уровня.
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