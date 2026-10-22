© ДТСЗНУже 30 тыс. человек обучились навыкам специального ухода за маломобильными людьми в первом в России симуляционном центре, который открылся в столице более трех лет назад, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.