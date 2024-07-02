ВСК ускорил процесс урегулирования ДТП для автовладельцев

Страховой Дом ВСК расширил возможности для упрощенного урегулирования ДТП в рамках ОСАГО и каско. В 2024 году компания масштабировала проект по обмену данными с «ЭРА-ГЛОНАСС» - госинформсистема аварийного оповещения была интегрирована с ВСК через API.