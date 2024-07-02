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ВСК ускорил процесс урегулирования ДТП для автовладельцев

ВСК ускорил процесс урегулирования ДТП для автовладельцев

Страховой Дом ВСК расширил возможности для упрощенного урегулирования ДТП в рамках ОСАГО и каско. В 2024 году компания масштабировала проект по обмену данными с «ЭРА-ГЛОНАСС» - госинформсистема аварийного оповещения была интегрирована с ВСК через API.

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