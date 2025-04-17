Россия может получить новые Boeing в случае перемирия

По данным иностранной прессы, российская сторона якобы обратилась к США с запросом на покупку самолетов Boeing после достижения перемирия по ситуации с Украиной, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на РБК.
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