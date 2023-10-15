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Новости Тамбова

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В Уваровском округе иномарка улетела в кювет: водитель погиб

В Уваровском округе иномарка улетела в кювет: водитель погиб

В Уваровском округе случилось смертельное ДТП. Авария случилась ночью 15 октября. По предварительным данным, 39-летний водитель за рулём иномарки не справился с управлением на перекрёстке дорог Уварово-Мучкапский-Р-22 "Каспий".

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