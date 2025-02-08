Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 765 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Роман Пристинский
    Рыба гниет с головы.Откуда у них таки...
  • Лора Лора
    А Министр нашей обороны не видел домов Иванова и др. своих друганов? Они там все ......повязаны...Откуда у них таки...
  • Александр
    Автор-пустой балабол.Таких поддерживают только ему подобные.Откуда у них таки...

Азербайджанцы потеряли берега – угрозы главному редактору информационного агентства «Регнум» Марине Ахмедовой

Азербайджанцы потеряли берега – угрозы главному редактору информационного агентства «Регнум» Марине Ахмедовой

ГЛАВЕ РОССИЙСКОГО СМИ УГРОЖАЮТ ЛИЦА ЗАГАДОЧНОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ — ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО Официальное сообщение следственного комитата: "Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело об угрозах главному редактору информационного агентства «Регнум» В медиапространстве сообщается, что главному редактору информационного агентства «Регнум» поступают угрозы физической расправы с требованиями отказа от публикаций с упоминанием одной из национальностей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх