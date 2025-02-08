Азербайджанцы потеряли берега – угрозы главному редактору информационного агентства «Регнум» Марине Ахмедовой

ГЛАВЕ РОССИЙСКОГО СМИ УГРОЖАЮТ ЛИЦА ЗАГАДОЧНОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ — ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО Официальное сообщение следственного комитата: "Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело об угрозах главному редактору информационного агентства «Регнум» В медиапространстве сообщается, что главному редактору информационного агентства «Регнум» поступают угрозы физической расправы с требованиями отказа от публикаций с упоминанием одной из национальностей.