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ВМС США провели учения по затоплению фрегата класса Oliver Hazard Perry в районе Гавайев

ВМС США провели учения по затоплению фрегата класса Oliver Hazard Perry в районе Гавайев

Бывший американский фрегат класса Oliver Hazard Perry USS Rodney M. Davis (FFG-60) выступил в качестве мишени в рамках совместных учений ВМС США, Канады, Австралии и Малайзии.

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