Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

109 подписчиков

Матыцин поздравил Винер с 75-летием: «Ее авторитет и характер уже стали ориентиром для многих в большом спорте»

«Авторитет и характер Ирины Винер уже стали ориентиром для многих в большом спорте. Ирина Александровна воспитала стольких чемпионок и продолжает трудиться на благо нашей художественной гимнастики.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх