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Петербургский дневник

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Более 1 тысячи дефектов выявили энергетики Петербурга на теплосетях за 7 месяцев

Более 1 тысячи дефектов выявили энергетики Петербурга на теплосетях за 7 месяцев

Они применяли роботизированные комплексы Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что городские энергетические компании провели сканирование тепловых сетей с использованием роботов, что позволило выявить рекордное количество дефектов — более 1090.

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