В Москве задержан грабитель, который пытался вскрыть банкомат

39-летний мужчина хотел снять наличные со своей кредитной карты, но внезапно у него возникла идея похитить из банкомата деньги, его задержала полиция при выходе из помещения, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии