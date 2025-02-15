Дядя Сэм больше не нуждается в Европе: Пентагон послал четкий сигнал Брюсселю... Глава Пентагона Хегсет: США переключатся с Европы на сдерживание Китая

Из Вашингтона прилетел звонкий щелбан прямо в лоб пожилому лакею-Брюсселю. Хозяйские слуги передали важную весть - больше Евросоюз Америку не интересует, и тратиться на вопросы безопасности Европы США не собираются.
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