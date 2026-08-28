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Для испытания первых высокоскоростных поездов ВСМ отобрали 26 машинистов

Для испытания первых высокоскоростных поездов ВСМ отобрали 26 машинистов

РЕН ТВ 28 августа представили тех, кому доверят управление первыми российскими высокоскоростными поездами.

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