Актриса Мария Аронова опровергла новость о своей госпитализации

Актриса Мария Аронова опровергла слухи о своей госпитализации. Об этом пишет NEWS.ru.Ранее Telegram-канал Mash написал, что артистка якобы попала в Боткинскую больницу с обострением остеохондроза позвоночника.
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