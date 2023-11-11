Кто управляет рейтингами Зеленского

Александр Фейлинг

Мне так более интересно знать кто управляет рейтингами Путина. Очень много говорится везде про воровство на Украине, про обман жителй и т.д., но почему при этом не пишется и не говорится о том, что у нас происходит то же самое и не в меньших размерах.