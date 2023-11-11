Украинские социологические опросы недостойны доверия @ Serhii Hudak/Keystone Press Agency/Global Look Press Tекст: Василий Стоякин Рейтинг Зеленского начал стремительно падать, утверждают украинские социологи.
Кто управляет рейтингами Зеленского
Комментарии
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Александр Фейлинг
Мне так более интересно знать кто управляет рейтингами Путина. Очень много говорится везде про воровство на Украине, про обман жителй и т.д., но почему при этом не пишется и не говорится о том, что у нас происходит то же самое и не в меньших размерах.
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