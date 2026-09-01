«Сокол-08» запустили в производство: чего не хватает для оценки новой РЛС

28 августа холдинг «Росэл» объявил о запуске производства новой радиолокационной станции «Сокол-08». Она предназначена для многокомпонентных систем противовоздушной обороны и, по заявлению разработчика, способна обнаруживать малые беспилотные летательные аппараты и рои дрон.