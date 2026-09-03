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Царьград

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Как в Москве помогают семьям справиться с трудными жизненными ситуациями

Как в Москве помогают семьям справиться с трудными жизненными ситуациями

В Москве работает экосистема поддержки семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В неё входят 22 учреждения, в том числе 13 семейных центров, где оказывают адресную профессиональную помощь в кризисных случаях и осуществляют долгосрочное сопровождение.

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