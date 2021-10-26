Политик Онищенко привел пример правильного вмешательства человека в природу

По словам политика, с библейских времен оспа выступала жестким регулятором населения Земли. Именно после предложения Советского Союза Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) в 1958 году приняла программу глобальной ликвидации натуральной оспы.
По словам политика, с библейских времен оспа выступала жестким регулятором населения Земли. Именно после предложения Советского Союза Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) в 1958 году приняла программу глобальной ликвидации натуральной оспы.
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