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Политик Онищенко привел пример правильного вмешательства человека в природу

Политик Онищенко привел пример правильного вмешательства человека в природу

По словам политика, с библейских времен оспа выступала жестким регулятором населения Земли. Именно после предложения Советского Союза Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) в 1958 году приняла программу глобальной ликвидации натуральной оспы.

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