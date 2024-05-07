2000 лет назад персы придумали кондиционер. Устройство охлаждает помещения без электричества: видео

Renics Nikoroc В подвале или в погребе и без этого прохладно🤣😂

Renics Nikoroc Сурьёзно?🤣😂 Персы. Группа народов общего происхождения, разговаривающих на иранских языках индоиранской ветви индоевропейской языковой семьи. В настоящее время они распространены на территории: Персы - это древнегреческое название восточно арийского племени, в античные времена жившего на северо-восточном побережье Персидского залива. Со времен Кира Великого, персы, наряду с еще парой дюжин ираноязычных племен, стали частью Арийской Державы - Иран Шахра. * Ирана, * Афганистана, * Таджикистана, * Узбекистана, * Пакистана, * Турции, * Ирака, * Сирии, * Омана, * Китая, * Азербайджана, * России. Вот некоторые иранские народы: * персы, * курды, * пуштуны, * таджики, * белуджи, * луры, * мазендеранцы, * гилянцы, * бахтиары, * ачуми, * талыши, * осетины, * таты