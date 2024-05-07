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2000 лет назад персы придумали кондиционер. Устройство охлаждает помещения без электричества: видео

2000 лет назад персы придумали кондиционер. Устройство охлаждает помещения без электричества: видео

Около 2 тысяч лет тому назад на Востоке разработали устройство, способное охлаждать любой дом без электричество.

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Комментарии
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Renics Nikoroc
В подвале или в погребе и без этого прохладно🤣😂
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15 час.
Renics Nikoroc
Сурьёзно?🤣😂  Персы. Группа народов общего происхождения, разговаривающих на иранских языках индоиранской ветви индоевропейской языковой семьи. В настоящее время они распространены на территории: Персы - это древнегреческое название восточно арийского племени, в античные времена жившего на северо-восточном побережье Персидского залива. Со времен Кира Великого, персы, наряду с еще парой дюжин ираноязычных племен, стали частью Арийской Державы - Иран Шахра. * Ирана, * Афганистана, * Таджикистана, * Узбекистана, * Пакистана, * Турции, * Ирака, * Сирии, * Омана, * Китая, * Азербайджана, * России. Вот некоторые иранские народы: * персы, * курды, * пуштуны, * таджики, * белуджи, * луры, * мазендеранцы, * гилянцы, * бахтиары, * ачуми, * талыши, * осетины, * таты
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15 час.
Борис Цыперсон
Только на картинке вместо слова &quot;канал&quot; написано КАНАТ, и тогда ничего не понятно.
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10 час.

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