"Никогда не брать трубку. Опасно": Малолетний мигрант вернулся в Россию, чтобы казнить одноклассника. Ханты-Мансийск требует ответа

Автор: Ольга Антонова Как особо опасные преступники, объявленные в международный розыск за тяжкие преступления, беспрепятственно въезжают в Россию? Об этом читайте в материале "Новороссии".
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Свежие комментарии
- Снова нужна подде...
- Снова нужна подде...
- Снова нужна подде...
В стране одни ворота только на в езд всех подряд а на выезд закрыт
Закон как дышло кто больше заплатит так и вышло
Все въезжающие ОБЯЗАНЫ ПОДЧИНЯТЬСЯ ЗАКОНАМ и ПОРЯДКАМ СТРАНЫ ПРЕБЫВАНИЯ... И без разговоров!!
Так отправьте их всех по домам пешком, добрые коренные россияне проводят до границы передавая из рук в руки, притом с радостью и даже кормить будут на свои по дороге если твёрдо пообещаете что их больше сюда х** пустите.