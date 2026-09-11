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"Никогда не брать трубку. Опасно": Малолетний мигрант вернулся в Россию, чтобы казнить одноклассника. Ханты-Мансийск требует ответа

"Никогда не брать трубку. Опасно": Малолетний мигрант вернулся в Россию, чтобы казнить одноклассника. Ханты-Мансийск требует ответа

Автор: Ольга Антонова Как особо опасные преступники, объявленные в международный розыск за тяжкие преступления, беспрепятственно въезжают в Россию? Об этом читайте в материале "Новороссии".

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Алекс Сэм

Так отправьте их всех по домам пешком, добрые коренные россияне проводят до границы передавая из рук в руки, притом с радостью и даже кормить будут на свои по дороге если твёрдо пообещаете что их больше сюда х** пустите.