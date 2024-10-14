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Стела "Город трудовой доблести" для Владимира подешевела до 89 млн

Стела "Город трудовой доблести" для Владимира подешевела до 89 млн

Вырубка деревьев на месте будущей стелы все-таки планируется, несмотря на уверения чиновников.До 89 млн рублей в результате торгов на определение подрядчика снижена цена будущей стелы "Владимир - город трудовой доблести" и благоустройства вокруг.

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