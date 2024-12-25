Центробанк готовит новую платформу для контроля переводов россиян

Ужесточение контроля направлено в первую очередь против дропов — людей, которые предоставляют бизнесу свои личные дебетовые карты для обналичивания средств В России появится новый механизм для улучшения контроля над денежными переводами граждан.
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