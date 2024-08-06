Олимпиада-2024. Футбол (женщины). 1/2 финала. США против Германии, Бразилия сыграет с Испанией

В 1/2 финала сборная США встретится с командой Германии, а Бразилия сыграет с Испанией. Париж-2024 Олимпийский футбольный турнир Женщины 1/2 финала США жен США – Германия жен Германия Дата проведения 6 августа, 19:00, «Групама Стэдиум» превью матча онлайн статистика коэффициенты Бразилия жен Бразилия – Испания жен Испания Дата проведения 6 августа, 22:00, «Стадион Велодром» превью матча онлайн статистика коэффициенты ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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