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4,6 тыс. жителей Курской области получили сертификаты на новое жилье

4,6 тыс. жителей Курской области получили сертификаты на новое жилье

Жители Курской области, пострадавшие от атак ВСУ, начали получать жилищные сертификаты. Более 4,6 тысячи человек уже обрели возможность обеспечить себя новым жильем.

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