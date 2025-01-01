Комьюнити-менеджер Alkimia Interactive подтвердил, что ремейк Gothic выйдет в 2025 году Се...

Комьюнити-менеджер Alkimia Interactive подтвердил, что ремейк Gothic выйдет в 2025 годуСегодня ночью студия Alkimia Interactive поздравила игроков с Новым годом, а так же продемонстрировала новый скриншот из предстоящего ремейка Gothic.
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