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Царьград

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Ещё одна русская чиновница опозорилась. На этот раз в Италии

Ещё одна русская чиновница опозорилась. На этот раз в Италии

Ещё одна русская чиновница оказалась в центре скандала за границей. Инцидент произошёл в Италии: Ангелина Голощапова перепутала якутов и бурят, а затем попыталась объяснить собеседникам разницу жестом, который вызвал возмущение.

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