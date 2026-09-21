Ещё одна русская чиновница опозорилась. На этот раз в Италии

Ещё одна русская чиновница оказалась в центре скандала за границей. Инцидент произошёл в Италии: Ангелина Голощапова перепутала якутов и бурят, а затем попыталась объяснить собеседникам разницу жестом, который вызвал возмущение.
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