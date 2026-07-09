Crack spread and crude oil price (2*RB1!*42+HO1!*42-3*CL1!)/3 (2*NYMEX_DL:RB1!*42+NYMEX_DL:HO1!*42-3*NYMEX_DL:CL1!)/3 PoPnoStyle Historically, we have seen crack spreads drop without a recession in two specific ways: The "Supply Shock" Reversal: If geopolitical bottlenecks ease—such as a resolution to the Strait of Hormuz tensions that heavily impacted 2026 energy markets—or if sanctioned Russian/Iranian products flow more efficiently via secondary markets, product supply surges.
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