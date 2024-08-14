Из Мурманска стартовала арктическая экспедиция "Ледокол знаний"

Пятая по счету экспедиция к Северному полюсу "Ледокол знаний" стартовала из Мурманска. В текущем году в проекте поучаствовали 63 ученика школ, в том числе из таких государств, как Армения, Венгрия, Казахстан, КНР, Индия, Монголия и ЮАР.