Из Мурманска стартовала арктическая экспедиция "Ледокол знаний"

Пятая по счету экспедиция к Северному полюсу "Ледокол знаний" стартовала из Мурманска. В текущем году в проекте поучаствовали 63 ученика школ, в том числе из таких государств, как Армения, Венгрия, Казахстан, КНР, Индия, Монголия и ЮАР.
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