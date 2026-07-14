Удары по НПЗ в Башкирии и гибель семей в Донбассе: итоги беспрецедентной ночной атаки ВСУ

Минувшая ночь и прошедшие сутки стали одними из самых напряжённых с начала конфликта. Российские средства противовоздушной обороны отразили беспрецедентную по масштабу атаку, уничтожив 288 украинских беспилотников самолётного типа над территорией страны, Крымом, а также акваториями Азовского и Чёрного морей.