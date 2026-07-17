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Газета «Культура»

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Валерий Гергиев и Палома Со выступят в честь юбилея российско-китайского Договора

В Концертном зале Мариинского театра 18 июля состоится вечер, приуроченный к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.

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