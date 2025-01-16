В Карелии продолжат ремонт учреждений культуры

Комитет по образованию, культуре, спорту и молодежной политике рассмотрел планы ремонта учреждений культуры в рамках нового нацпроекта «Семья» В Законодательном собрании Карелии депутатский комитет по образованию, культуре, спорту и молодежной политике рассмотрел и обсудил планы капитального ремонта учреждений культуры в республике.