В Карелии продолжат ремонт учреждений культуры

Комитет по образованию, культуре, спорту и молодежной политике рассмотрел планы ремонта учреждений культуры в рамках нового нацпроекта «Семья» В Законодательном собрании Карелии депутатский комитет по образованию, культуре, спорту и молодежной политике рассмотрел и обсудил планы капитального ремонта учреждений культуры в республике.
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