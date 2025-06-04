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«Уважай нашу страну»: Русская девушка не стерпела: Открыла дверь такси и вернула иностранному водителю его мусор

«Уважай нашу страну»: Русская девушка не стерпела: Открыла дверь такси и вернула иностранному водителю его мусор

Avia.pro - СМИ На оживлённом перекрёстке Москвы произошла сцена, достойная кино: молодая женщина, не стерпев хамства, вернула иностранному водителю такси выброшенный им мусор.

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Комментарии
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ВВ
Валентина Васильева
Она БОЛЬШОЙ МОЛОДЕЦ!
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1 час.
Алла Соловьева
Да!!!
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26 мин.
ЮК
Юрий Капустин
Обезьяны за рулём
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15 мин.
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