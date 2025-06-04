В Самару прилетел министр энергетики РФ Цивилев: подробности визита

САМАРА, 4 июня, ФедералПресс. Число аварий на объектах ЖКХ в Самарской области снизилось на 23 %. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев на встрече с министром энергетики России Сергеем Цивилевым.
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