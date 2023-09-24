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РАЗОБЛАЧЕНИЕ "ЗОЛОТОГО МИЛЛИАРДА" В ООН И БОЛЬШАЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ПОБЕДА РОССИИ

РАЗОБЛАЧЕНИЕ "ЗОЛОТОГО МИЛЛИАРДА" В ООН И БОЛЬШАЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ПОБЕДА РОССИИ

Президент Колумбии Густаво Петро выступил с разоблачением "золотого миллиарда" с трибуны Генассамблеи ООН.

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Комментарии
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Лев Добрый
Выходит, что БРИКС контролируется командой старика ДЖО через Бразилию, Индию и Южную Африку. Руководители этих стран давно предали, и Россию, и Китай!😜👈👍👀
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