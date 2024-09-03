США не смогли обучить Киев управлению F-16, заявил посол

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Леонид Ла Рошель

К управлению Пэтриотом и F-16 бандерлохов не подпустят и близко - слишком сложная и дорогая техника. Управляют этой техникой кадровые офицеры "бабы НАТЫ". А тут видимо вспомнили старую русскую поговорку - бей своих, чтоб чужие боялись! Ну и вдарили... Шутка. Это несогласованность и нескоординированность действий летаков и ПВО.