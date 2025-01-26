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Закон и Порядок

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Традиционные русские супы: чем они шокируют европейцев

Традиционные русские супы: чем они шокируют европейцев

Супы, в разные времена называвшиеся «хлебовами» или «похлёбками», всегда были важной составляющей русской национальной кухни.

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Комментарии
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Юна
Ну и что тут может шокировать? Всё вкусное. Это предвзятое отношение ко всему русскому! У каждого народа есть необычные для других блюда. Японский рамен, корейский кукси, финская уха со сливками. А итальянский минестроне? До сих пор удивляюсь сколько они всего туда пихают! Но мы же не вопим, что это шокирует. Пробуем, принимаем и даже многим нравятся эти блюда.
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