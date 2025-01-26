Традиционные русские супы: чем они шокируют европейцев

Юна

Ну и что тут может шокировать? Всё вкусное. Это предвзятое отношение ко всему русскому! У каждого народа есть необычные для других блюда. Японский рамен, корейский кукси, финская уха со сливками. А итальянский минестроне? До сих пор удивляюсь сколько они всего туда пихают! Но мы же не вопим, что это шокирует. Пробуем, принимаем и даже многим нравятся эти блюда.