О желании участвовать заявили более 8300 человек В Петербурге завершилось предварительное голосование «Единой России» перед муниципальными выборами, которое проходило с 10 по 16 июня, сообщили сегодня в пресс-службе партии.
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