Фракция Демократической партии в Палате представителей Конгресса США заявила, что поднимет вопрос о правомерности действий сотрудников Иммиграционной и таможенной службы (ICE).
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