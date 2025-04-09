«Балтач кызы-2025», «Балтач егете-2025» бәйгесе җиңүчеләре билгеле

Балтач урта мәктәбендә «Балтач кызы-2025», «Балтач егете-2025» конкурсы булды. Конкурс 3 этаптан торды: беренче этап – визит карточкасы, икенче этап – мастер-класс: «Ветеранга бүләк», өченче этап – иҗади номер.
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