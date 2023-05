Со вчерашнего вечера британцы обсуждают удивительные и необъяснимые кадры с коронации Карла III, на которых видно, как дорогу Карлу, прямо перед его входом в Вестминстерское аббатство, перед самой коронацией, пересекает персонаж, похожий на смерть с косой, в соответствующем чёрном балахоне и, похоже с косой По сообщению СМИ, видео взбудоражило британцев и набирает за ночь уже […] The post Британцы обсуждают «смерть с косой» на коронации Карла III first appeared on Tochka Zрения.