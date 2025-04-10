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Свежие комментарии

Памятка для родителей по вопросам половой неприкосновенности детей.

Памятка для родителей по вопросам половой неприкосновенности детей.

Уважаемые родители !Эта памятка предназначена для Вас, т.к. Вы - самый близкий для ребенка человек, который может помочь предотвратить насилие и посягательства на половую неприкосновенность детей и подростков.

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